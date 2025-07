Continua il pressing dell'Inter per Nicolò Rovella . Secondo Il Messaggero è lui il prescelto come successore di Hakan Calhanoglu, con il club nerazzurro che valuta pure il pagamento della clausola rescissoria del centrocampista. Spiega il quotidiano: "La sua fede resta l'ultimo appiglio, la speranza della Lazio. I tifosi sono nelle mani di Rovella sino a fine agosto. L'Inter fa sul serio e lo sta dimostrando: addirittura prima di cedere Calhanoglu, ha già offerto 35 milioni più Asllani, pur di averlo subito .

Proposta rispedita a Milano, anche perché non sono ammesse (né possono essere ricevute in entrata) contropartite a Formello. Lotito ha fatto muro, ma potrà resistere sino a certo punto. Se i nerazzurri dovessero esercitare la clausola, prima o dopo, il patron non potrebbe più opporsi al trasferimento. Solo il no di Rovella a Chivu potrebbe bloccarlo.