L'Atalanta non fa il prezzo

L'Atalanta non ha valutato, non sta valutando e non valuterà positivamente una cifra di questo tipo e anche nella giornata di ieri (29 luglio) è emerso come dai Percassi non sia arrivato, destinazione Marotta, alcun accenno a quanto serve per chiudere i conti. La soglia di 50 che in tanti indicano come quella giusta per andare a dama non è mai stata dichiarata dai dirigenti orobici.