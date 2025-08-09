Venerdì, lontano dai riflettori ma non dalle voci di mercato, si è consumato il primo faccia a faccia tra i dirigenti di Inter e Genoa

Redazione1908 9 agosto - 14:07

Venerdì a Monaco, lontano dai riflettori ma non dalle voci di mercato, si è consumato il primo vero faccia a faccia tra i dirigenti di Inter e Genoa. Un incontro breve ma intenso, incentrato sul nome di Koni De Winter, difensore belga classe 2002 che ha stregato la dirigenza nerazzurra.

A rivelarlo è stato il giornalista belga Sacha Tavolieri, che ha confermato come l’Inter abbia manifestato la volontà di accelerare per portare a Milano il centrale. L’ex Juventus, esploso nell’ultima stagione con la maglia rossoblù, è considerato un profilo ideale per il futuro della retroguardia di Chivu: giovane, fisico, ma già maturo tatticamente.

De Winter, dal canto suo, ha già fatto la sua scelta: l’Inter è la priorità assoluta. Parole che suonano come musica nelle orecchie della dirigenza, pronta a trovare la formula giusta con il Genoa, che però non intende svendere uno dei suoi gioielli.

La strategia dell’Inter è chiara: blindare il reparto difensivo per gli anni a venire, inserendo tasselli giovani e di qualità accanto ai titolari. L’intesa definitiva non è ancora vicina, ma i primi segnali sono incoraggianti.

A Monaco è andata in scena la prima mossa. Ora la palla passa alle trattative formali, con l'Inter che deve prima liberare spazio con qualche uscita.