Tra i giocatori che potrebbero lasciare l’Inter in questa sessione di mercato c’è anche Benjamin Pavard. Sulle tracce del difensore oltre al Galatasaray ci sarebbe anche un club di Ligue 1.
Dalla Francia – Pavard, non solo il Galatasaray. C’è un club di Ligue 1: “Dossier complicato”
Il difensore potrebbe lasciare l’Inter in estate. Sulle sue tracce il club turco e anche una squadra del campionato francese
“Il futuro di Benjamin Pavard potrebbe essere scritto lontano dall'Italia e dall'Inter. Infatti, la porta è aperta per il campione del mondo 2018. Il LOSC è inoltre pronto a rimpatriarlo secondo le nostre informazioni. Un dossier molto complicato. Il piano B si chiama Diego Carlos (Fenerbahçe)”, scrive Footmercato.
