Il difensore potrebbe lasciare l’Inter in estate. Sulle sue tracce il club turco e anche una squadra del campionato francese

Tra i giocatori che potrebbero lasciare l’Inter in questa sessione di mercato c’è anche Benjamin Pavard. Sulle tracce del difensore oltre al Galatasaray ci sarebbe anche un club di Ligue 1.

“Il futuro di Benjamin Pavard potrebbe essere scritto lontano dall'Italia e dall'Inter. Infatti, la porta è aperta per il campione del mondo 2018. Il LOSC è inoltre pronto a rimpatriarlo secondo le nostre informazioni. Un dossier molto complicato. Il piano B si chiama Diego Carlos (Fenerbahçe)”, scrive Footmercato.