Superata la suggestione Galatasaray, il futuro di Hakan Calhanoglu però continua a essere un rebus. L'Inter, attraverso Piero Ausilio, ha chiarito la sua posizione: ritiene il turco importante, non è disposta a svenderlo e lo aspetta settimana prossima a Milano per iniziare il ritiro.

Sarà così? Secondo quanto continua a filtrare dalla Turchia, non è così scontato. Un'altra squadra del suo Paese sarebbe pronta a bussare alla porta dei nerazzurri ed è il Fenerbahce. "Hakan Çalhanoğlu, ancora in trattativa con il Fenerbahçe, incontrerà nei prossimi giorni la dirigenza dell'Inter. Chiederà una riduzione della cifra richiesta dal club per il suo trasferimento", anticipa il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu.