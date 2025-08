UFFICIALE / Dal nerazzurro al nerazzurro: Quieto passa al Latina

Daniel Quieto passa al Latina."Talento, velocità, classe: direttamente dall’Inter, il nostro nuovo gioiellino per la trequarti è Daniele Quieto!", così il club ha annunciato sulla pagina Instagram l'approdo alla società del giocatore che arriva dalla Primavera dell'Inter. Il club milita in Serie C nel girone C con l'Atalanta U23.