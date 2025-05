L'attaccante non ha rinnovato e si libererà a zero. Sulle sue tracce Inter, Napoli e un'altra big italiana

"Anche la Juventus si è aggiunta alla corsa per ingaggiare a parametro zero l’attaccante 25enne Jonathan David. Mentre la stagione 2024/2025 volge verso la conclusione, i bianconeri iniziano a muoversi per preparare la sessione estiva di calciomercato. Tra i nomi sondati dalla dirigenza della Juventus rientra quello di Jonathan David, attaccante 25enne che in settimana ha annunciato l’addio al Lille", secondo Di Marzio.