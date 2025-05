Jonathan David ha ufficializzato il suo addio al Lille: ecco le parole dell'attaccante. C'è anche l'Inter per ingaggiarlo in estate

Jonathan David ha ufficializzato il suo addio al Lille. L'attaccante canadese, 25 anni, con un video ha salutato il club francese con cui è in scadenza di contratto e per cui ha siglato 109 gol in 231 partite.