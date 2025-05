Secondo quanto riferisce il giornalista di DAZN Orazio Accomando, i nerazzurri avrebbero sondato il terreno con l'Udinese per Oumar Solet

L'Inter va sul mercato alla ricerca di un rinforzo in difesa per la prossima stagione. Secondo quanto riferisce il giornalista di DAZN Orazio Accomando, i nerazzurri avrebbero sondato il terreno con l'Udinese per Oumar Solet, seguito anche da Napoli e Roma.