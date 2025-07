De Pieri, confermata la notizia di FCIN1908: “In Serie B piace a…”

Presto il giovane insieme al suo entourage dovrà risolvere le riserve sul futuro dopo l'annata in orbita della prima squadra nerazzurra

Giacomo De Pieri dovrà scegliere con attenzione cosa fare l'anno prossimo. Dopo aver esordito addirittura in Champions League con la maglia dell'Inter, il classe 2006 è rimasto nell'orbita della prima squadra fino a fine stagione, strappando anche una convocazione per il Mondiale per club. Cosa ci sarà ora nel suo destino?