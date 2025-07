I rapporti tra Inter e Genoa e il prestito di Carboni pone i nerazzurri in pole position su Koni De Winter

Gianni Pampinella Redattore 15 luglio 2025 (modifica il 15 luglio 2025 | 11:16)

L’Inter e il Genoa hanno trovato ieri un accordo per il trasferimento di Valentin Carboni in rossoblù con la formula del prestito secco per una stagione. Un’operazione che testimonia sia la volontà del club nerazzurro di valorizzare il talento argentino, sia la solidità del rapporto con il club ligure.

"Con il Genoa i rapporti sono ottimi e il prestito di uno dei gioielli più preziosi dell’argenteria nerazzurra pone l’Inter naturalmente in pole position su Koni De Winter. A corroborare questa tesi il fatto che Piero Ausilio abbia contattato il procuratore del centrale per chiedergli di essere informato su eventuali movimenti che riguarderanno il suo assistito".

"Vero è che il primo obiettivo per la difesa è Giovanni Leoni - unico nome fatto espressamente da Cristian Chivu - però oggi non va escluso che l’Inter possa prendere oltre a un centrale pure un “braccetto” in previsione dell’addio di Yann Aurel Bisseck, il cui cartellino viene valutato dai nerazzurri 35 milioni", si legge su Tuttosport.

"Bisseck ha mercato in Premier - per lui in passato si era fatto avanti il West Ham mentre oggi potrebbe interessare all’Aston Villa - e la sua cessione porterebbe a un’importante plusvalenza. Cessione che sarebbe dolorosa fino a un certo punto, alla luce del bilancio in chiaroscuro della sua prima stagione da titolare aggiunto".

(Tuttosport)