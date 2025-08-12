FC Inter 1908
De Winter al Milan? Ecco come ha reagito l’Inter. “E in entrata occhio a questo nome”

"Il Galatasaray si muove per Pavard. Siamo ai sondaggi esplorativi ma - giurano in Turchia - presto arriverà un’offerta ufficiale all’Inter", dice Tuttosport
Mancano meno di venti giorni alla fine del mercato e in casa Inter ci sono diverse situazioni aperte, tante delle quali in difesa.

Una di queste è Benjamin Pavard, ufficialmente non sul mercato ma finito nel mirino di un club turco. "Il Galatasaray si muove per Benjamin Pavard. Al momento siamo ai sondaggi esplorativi ma - giurano in Turchia - presto arriverà un’offerta ufficiale all’Inter. Visti i precedenti legati a Calhanoglu (soprattutto) e Sommer, è lecito essere un po’ diffidenti sull’argomento, anche perché servirebbe un’offerta importante, da una ventina di milioni, per permettere all’Inter di vendere il francese senza fare una minusvalenza", spiega Tuttosport.

"I turchi si sarebbero mossi su input di Okan Buruk, alla ricerca di rinforzi di spessore internazionale per condurre al meglio la campagna in Champions. L’Inter rimane in attesa: di certo non ci saranno movimenti in entrata senza uscite, almeno nel reparto difensivo, e il fatto che il Milan abbia tolto dal mercato Koni De Winter - il prescelto nel caso salutasse Pavard - non crea ansia a latitudini nerazzurre. Il mercato - senza aspettare i saldi dell’ultima settimana - offre già oggi occasioni interessanti tra cui, per esempio, Trevoh Chalobah, in uscita dal Chelsea, profilo da sempre seguito con attenzione da Ausilio e Baccin", prosegue poi il quotidiano.

