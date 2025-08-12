Mancano meno di venti giorni alla fine del mercato e in casa Inter ci sono diverse situazioni aperte, tante delle quali in difesa.

Una di queste è Benjamin Pavard, ufficialmente non sul mercato ma finito nel mirino di un club turco. "Il Galatasaray si muove per Benjamin Pavard. Al momento siamo ai sondaggi esplorativi ma - giurano in Turchia - presto arriverà un’offerta ufficiale all’Inter. Visti i precedenti legati a Calhanoglu (soprattutto) e Sommer, è lecito essere un po’ diffidenti sull’argomento, anche perché servirebbe un’offerta importante, da una ventina di milioni, per permettere all’Inter di vendere il francese senza fare una minusvalenza", spiega Tuttosport.