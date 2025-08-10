E' Koni De Winter il primo nome della lista del Milan per sostituire Malick Thiaw, per il quale i rossoneri nelle scorse ore hanno raggiunto un accordo con il Newcastle sulla base di circa 40 milioni di euro, bonus compresi.
E' Koni De Winter il primo nome della lista del Milan per sostituire Malick Thiaw: il calciatore interessa anche all'Inter
Il difensore belga interessa non poco anche all'Inter come rinforzo in difesa ma, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, i rossoneri starebbero spingendo per arrivare a un accordo con il Genoa:
