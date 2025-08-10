FC Inter 1908
Sky – Milan, è De Winter il primo nome per il dopo Thiaw: i rossoneri spingono per l’accordo

E' Koni De Winter il primo nome della lista del Milan per sostituire Malick Thiaw: il calciatore interessa anche all'Inter
Marco Macca Redattore 

E' Koni De Winter il primo nome della lista del Milan per sostituire Malick Thiaw, per il quale i rossoneri nelle scorse ore hanno raggiunto un accordo con il Newcastle sulla base di circa 40 milioni di euro, bonus compresi.

Il difensore belga interessa non poco anche all'Inter come rinforzo in difesa ma, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, i rossoneri starebbero spingendo per arrivare a un accordo con il Genoa:

