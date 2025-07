L'Inter non va oltre i 45 milioni per Ademola Lookman! Arriva la mossa degli agenti del giocatore secondo Sky Sport

L'Inter non va oltre i 45 milioni per Ademola Lookman . È la cifra massima che i nerazzurri hanno intenzione di offrire per l'attaccante dell'Atalanta, fa sapere anche Sky Sport.

Marotta, Ausilio e tutta la dirigenza non possono e non vogliono andare oltre quanto già messo sul piatto. L’Atalanta continua a non fare un prezzo, come detto.