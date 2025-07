"L’Inter ha dettato la sua linea per Lookman, con l’offerta da 40 milioni di euro. L’Atalanta chiede 50 milioni per il giocatore, ma il club nerazzurro non intende andare oltre i 40 milioni. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto, l’Atalanta per ora non gradisce. Bisogna capire quanto il giocatore forzerà la mano per andarsene. Il contratto è pronto: 4 milioni di euro netti a stagione per Lookman.