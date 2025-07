L'esterno offensivo nerazzurro, classe 2006, lascia i nerazzurri e si trasferisce con la formula del prestito in Campania

Niente Serie C con l'Inter U23 per Giacomo De Pieri: l'esterno offensivo classe 2006, uno dei grandi protagonisti dello scudetto Primavera, andrà a giocare in Serie B con la Juve Stabia.