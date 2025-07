Il Derby d’Italia si gioca anche in Serie C, e non solo sul campo

Gianni Pampinella Redattore 26 luglio 2025 (modifica il 26 luglio 2025 | 10:16)

Il Derby d’Italia si gioca anche in Serie C, e non solo sul campo. Dopo la Juventus Next Gen, adesso anche l’Inter è pronta a scommettere sulla propria Seconda Squadra, ai nastri di partenza per la prima volta nel campionato professionistico di Lega Pro. Come riporta Tuttosport, c’è un nome finito nel mirino di entrambe le formazioni: si tratta dell’attaccante di proprietà del Venezia Alvin Okoro.

"Il talento classe 2005 si è messo in luce nell’ultima stagione nelle fila della Vis Pesaro, arrivata agli spareggi promozione grazie alle sue giocate ed accelerazioni. In tal senso i numeri parlano chiaro e raccontano di 6 reti realizzate più 4 assist vincenti. Una seconda punta o esterno d’attacco a seconda del modulo e che ha dimostrato di avere le carte in regola per spiccare il volo. Ecco perché la Juve nei giorni scorsi è tornata alla carica".

"Adesso tra le pretendenti al talento vicentino si è aggiunta anche l’Inter, che nel pomeriggio di giovedì ha ufficialmente aperto i dialoghi col Venezia. Il testa a testa può accendere non solo il mercato della Lega Pro, ma aver risvolti sul grande calcio. Tanti addetti ai lavori, infatti, hanno vaticinato negli ultimi mesi ad Okoro un futuro in Serie A. Con la Juve che in questi anni spesso e volentieri ha pescato dalla Next Gen i rinforzi per la Prima Squadra e per questo il ritorno in C non verrebbe visto come un passo indietro di carriera dall’attaccante. Ecco perché i nerazzurri vogliono impreziosire la rosa della Seconda Squadra con talenti futuribili alla Okoro".

(Tuttosport)