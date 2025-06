È derby per Leoni: il Milan lancia la sfida all’Inter! La carta Chivu e il prezzo

Il prezzo di Leoni

"Giovane, forte, italiano. È la combo di queste tre caratteristiche che rende Giovanni Leoni un pezzo pregiato del mercato. Così pregiato da aver innescato un derby estivo tra Milan e Inter. Già, perché tra le pretendenti più decise a investire sul gioiello del Parma ci sono le due milanesi, folgorate dal girone di ritorno del classe 2006 al primo anno di Serie A. In Emilia, però, sono per ora intenzionati a tenere duro: i gialloblù hanno pagato Leoni 4,8 milioni di euro (più 3,5 di bonus e il 10% sulla rivendita) alla Sampdoria la scorsa estate e sono convinti che un ulteriore anno d’esperienza al Tardini possa far lievitare la valutazione del suo cartellino e servire allo stesso calciatore per maturare senza il rischio di bruciarsi. Ma è altrettanto vero che, nell’ottica di un’asta, già in questa sessione il prezzo del talentino cresciuto nel Padova possa salire fino al punto in cui sarebbe complicato dire di no. Quanto? Di sicuro più di 20 milioni.