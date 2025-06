Il centrocampista nerazzurro, classe 2005, dopo una stagione in Serie C al Perugia potrebbe salire di categoria

Reduce da una positiva stagione in Serie C con la maglia del Perugia, Luca Di Maggio è pronto per affrontare il prossimo step della sua carriera. Il centrocampista classe 2005 potrebbe far parte del nuovo progetto Inter U23, ma non è l'unica opzione: secondo Sky Sport, sul giocatore sarebbe forte l'interesse del Padova, formazione neo promossa in Serie B.