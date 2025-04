“Mercato bocciato? Taremi credo che sia stato bocciato da tempo. Non credo sia servita questa serata. Contro il Bayern vederlo non riuscire a rincorrere con grinta e determinazione gli avversari hanno fatto perdere la pazienza ai tifosi dell’Inter. Non è riuscito a inserirsi. Al Porto era un leader, qui no. Asllani è arrivato da tempo, è giovane e avrebbe bisogno di continuità per una pagella definitiva. È l’alternativa di un campione come Calhanoglu. Da capire se gli servirà andare a giocare in una squadra media con continuità in prestito. Non è affatto semplice sostituire Calhanoglu. La bocciatura riguarda solo Taremi”.