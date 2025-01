Di Marzio – Inter, Owusu lunedì al San Gallo: cifre e dettagli dell’affare

Comincerà presto la nuova avventura di Enoch Owusu. L'attaccante classe 2005, prodotto del settore giovanile dell'Inter, sarà presto un giocatore del San Gallo, come conferma in questi minuti anche Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito. Terminata, dunque, l'esperienza al Novara che per un cortocircuito non era di fatto neanche mai cominciata.