Di Cesare-Inter? TS: “Il club dopo la missione in Argentina lo ritiene…”

Riflessioni in corso in casa Inter in vista del mercato invernale, ormai sempre più vicino: il pensiero del club su Di Cesare

Riflessioni in corso in casa Inter in vista del mercato invernale, ormai sempre più vicino. Come riportato da Tuttosport, il club deciderà se intervenire o meno anche in base al percorso di recupero di Francesco Acerbi, ancora ai box per infortunio.