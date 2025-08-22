La Gazzetta dello Sport svela oggi i piani di mercato dell’Inter dopo la chiusura dell’operazione Andy Diouf ( qui le statistiche clamorose dell'ultima stagione in Ligue 1 ). Occhio a questi possibili movimenti da qui a fine sessione: “Certo, adesso nella cintura dell’Inter inizia a esserci un certo affollamento: per tre ruoli, sette centrocampisti di grana fina (Calha, Barella, Mkhitaryan, il neoarrivato Sucic, Frattesi, Zielinski e Diouf).

Occhio a questi due in uscita

Se l’armeno scenderà di un gradino nelle gerarchie e l’azzurro ex Sassuolo lascerà l’Inter se e solo se il ricco Newcastle toccherà quota 40, è il polacco a rimanere in posizione più traballante: si aspettano offerte, che al momento mancano.