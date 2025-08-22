La Gazzetta dello Sport svela oggi i piani di mercato dell’Inter dopo la chiusura dell’operazione Andy Diouf (qui le statistiche clamorose dell'ultima stagione in Ligue 1). Occhio a questi possibili movimenti da qui a fine sessione: “Certo, adesso nella cintura dell’Inter inizia a esserci un certo affollamento: per tre ruoli, sette centrocampisti di grana fina (Calha, Barella, Mkhitaryan, il neoarrivato Sucic, Frattesi, Zielinski e Diouf).
Gazzetta svela: “Inter, il difensore sarà mancino! Zielinski in bilico e Frattesi parte se…”
Occhio a questi due in uscita—
Se l’armeno scenderà di un gradino nelle gerarchie e l’azzurro ex Sassuolo lascerà l’Inter se e solo se il ricco Newcastle toccherà quota 40, è il polacco a rimanere in posizione più traballante: si aspettano offerte, che al momento mancano.
L'identikit del difensore—
Dopo Diouf, poi, i nerazzurri completeranno il banchetto con un difensore di piede sinistro, destinato a svecchiare il reparto: in questo caso l’ispezione dei dirigenti continua e il colpo potrebbe arrivare indipendentemente dall’uscita di Pavard. Anzi, non è più così scontato che il francese saluti la compagnia: c’è un nuovo connazionale, l’ennesimo, da far ambientare ad Appiano”, si legge.
