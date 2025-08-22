L'Inter è a caccia di un difensore. Un difensore giovane, che possa apprendere alle spalle di De Vrij e Acerbi

L'Inter è a caccia di un difensore. Un difensore giovane, che possa apprendere alle spalle di De Vrij e Acerbi ma che possa anche presto raccoglierne l'eredità. Ma i prezzi sembrano ormai essere completamente fuori controllo. La pensa così Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che svela il nome dell'obiettivo nerazzurro.

"Un mercato da pazzi: quando l'Inter si è mossa col Rennes per Jéremy Jacquet, 20 anni, difensore effettivamente molto forte, si è sentita rispondere "50 milioni". Non escludo che possa fermarsi qui, visto che 40 e 50 milioni sono le cifre che escono dalla bocca di chi vende. Ne sa qualcosa anche la Roma che si era interessata a Cissé offrendone 25"