Una delle priorità dell'Inter nel prossimo mercato estivo, come noto, sarà quella di trovare un difensore forte e giovane che possa gradualmente prendere in mano le redini del reparto e dare il cambio generazionale ad Acerbi e de Vrij. Secondo Tuttosport, il vero obiettivo sarebbe Hien, avversario tra l'altro questa sera con la maglia dell'Atalanta. Si legge:

"Rispetto allo 0-4 della partita di andata, quando Lautaro e soprattutto Thuram, fecero il bello ed il cattivo tempo contro l’Atalanta, questa volta Gasperini potrà puntare su Isak Hien, assente ad agosto per febbre, col gigante della difesa dei nerazzurri bergamaschi che continua a piacere al club milanese. Certo, lo svedese ha già affrontato la ThuLa in questa stagione nella Supercoppa di Riad, ma solo per un tempo, visto l’infortunio della punta francese, per poi comunque perdere il confronto finale visto il 2-0 e la qualificazione alla finalissima della competizione degli attuali campioni d’Italia".