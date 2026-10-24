GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...

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Non è stato un inizio di stagione entusiasmante per Federico Dimarco. Un infortunio ha influito sulle prestazioni del laterale nerazzurro, che fin qui è stato lontano dal ripetere i numeri esaltanti dell'anno scorso. In più, come riferisce Tuttosport, c'è ancora da definire la questione del rinnovo di contratto con l'Inter, attualmente in scadenza nel 2027:

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"... E' che domani all’ora di pranzo si presenterà a San Siro anche Roberto Mancini, il ct della nazionale, per vedere il match. Il Mancio da quando si è reinsediato alla guida degli azzurri ha fatto tornar di moda la difesa a quattro, modulo che non calza proprio a pennello a Dimarco. Oltretutto, visto che l’interista era assente, l’emigrato di successo in quel di Londra, Calafiori, ha sfruttato l’occasione per prendersi un posto da terzino sinistro titolare al quale è già abituato all’Arsenal. Dimarco rischia anche il sorpasso in azzurro, insomma".

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"Poi ci sarebbe pure la questione rinnovo di contratto sul tavolo. Che influisca anche quella sul rendimento? Il giocatore si aspettava un adeguamento dopo la super stagione 2025/26: al momento prende 4 milioni all’anno e l’Inter ha fatto sapere che eserciterà la clausola che permette al club di posticipare la scadenza dell’accordo dal 30 giugno 2027 fino al 30 giugno 2028. Le parti sono al lavoro per trovare una nuova intesa: la richiesta che arriva dell’entourage del calciatore sarebbe di 6 milioni di ingaggio all’anno, i nerazzurri potrebbero offrirne 5 milioni più (succulenti) bonus per chiudere".

(Fonte: Tuttosport)