Da ieri, Andy Diouf è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il club ha scelto il francese per rinforzare il centrocampo di Cristian Chivu. Ma quanto impatterà l’arrivo di Diuof sui conti nerazzurri? Lo svela calcioefinanza.it in base alle ultime informazioni circolate sulle cifre dell'operazione.
calciomercato
Diouf all’Inter, tra cifre del cartellino e ingaggio: ecco l’impatto a bilancio
"L'Inter è pronta a investire per Diouf un totale di 20 milioni di euro di base fissa più eventuali bonus che farebbero salire la cifra complessiva a 25 milioni. Pronto, invece, per il giovane centrocampista un contratto di cinque anni fino al 2030.
Considerando la cifra di base fissa, 20 milioni, e la durata quinquennale del contratto che Diuof si appresta a firmare, l’impatto sul bilancio nerazzurro del cartellino del francese sarà a pari a 4 milioni di euro annui (la quota ammortamento per l’esercizio in corso). A questa cifra si somma anche lo stipendio lordo.
Diuof dovrebbe percepire in nerazzurro un compenso pari a 2 milioni di euro netti. Considerando il lordo, la cifra a bilancio per l’Inter relativa allo stipendio di Diuof sarà di 3,7 milioni. Considerando, infine, i 4 milioni di ammortamento per il cartellino, l’operazione che porterà il classe 2003 in nerazzurro peserà sul bilancio 2025/26 per un totale di 7,7 milioni di euro", si legge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA