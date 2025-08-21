FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter FCIN1908 / Inter, 25 mln per Diouf: può arrivare tra domani e sabato. Ecco quanto guadagnerà

calciomercato

FCIN1908 / Inter, 25 mln per Diouf: può arrivare tra domani e sabato. Ecco quanto guadagnerà

FCIN1908 / Inter, 25 mln per Diouf: può arrivare tra domani e sabato. Ecco quanto guadagnerà - immagine 1
L'Inter sta chiudendo l'operazione Andy Diouf per il centrocampo: ecco tutti i dettagli e quanto guadagnerà in nerazzurro
Alessandro Cosattini Redattore 

FCIN1908 / Inter, 25 mln per Diouf: può arrivare tra domani e sabato. Ecco quanto guadagnerà- immagine 2
Getty Images

L'Inter sta chiudendo l'operazione Andy Diouf per il centrocampo (statistiche clamorose per lui nell'ultima Ligue 1).

FCIN1908 / Inter, 25 mln per Diouf: può arrivare tra domani e sabato. Ecco quanto guadagnerà- immagine 3

Come appreso da FCIN1908.it, potrebbe arrivare a Milano già tra domani e sabato. Operazione in chiusura per 25 milioni di euro bonus compresi.

FCIN1908 / Inter, 25 mln per Diouf: può arrivare tra domani e sabato. Ecco quanto guadagnerà- immagine 4

Per il calciatore contratto da 4 o 5 anni a due milioni di euro a stagione. Diouf si prepara a diventare un nuovo giocatore nerazzurro.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA