L'Inter sta chiudendo l'operazione Andy Diouf per il centrocampo: ecco tutti i dettagli e quanto guadagnerà in nerazzurro
Come appreso da FCIN1908.it, potrebbe arrivare a Milano già tra domani e sabato. Operazione in chiusura per 25 milioni di euro bonus compresi.
Per il calciatore contratto da 4 o 5 anni a due milioni di euro a stagione. Diouf si prepara a diventare un nuovo giocatore nerazzurro.
