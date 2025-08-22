L'Inter lavora adesso sul difensore da regalare a Cristian Chivu e può esserci anche un terzo e ultimo colpo da qui a fine mercato

Alessandro Cosattini Redattore 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 09:16)

Chiusa l'operazione Andy Diouf, l'Inter lavora adesso sul difensore da regalare a Cristian Chivu. E per Tuttosportpuò esserci anche un terzo e ultimo colpo da qui a fine mercato.

Così è nata l'idea Diouf — "L’Inter ha un nuovo centrocampista. Si tratta del ventiduenne francese Andy Diouf del Lens, acquistato per 20 milioni più 5 di bonus a titolo definivo e “strappato”, in un certo senso, al Napoli che lo stava trattando da qualche settimana, senza però aver trovato la quadra col club del nord della Francia, società con cui l’Inter ha buoni rapporti nati nelle ultime due annate grazie alla cessione dell’attaccante uruguaiano Satriano. Il sogno Manu Koné è dunque durato 24 ore, la speranza una settimana scarsa. L’Inter, dopo aver chiuso il logorante capitolo Lookman, aveva cambiato strategia e seguendo le indicazioni di Chivu - che ha chiesto un mediano fisico e dinamico - e i rumors provenienti dalla Capitale, aveva provato a Ferragosto il colpo per il centrocampista francese, mettendo sul piatto il “budget Lookman”, ovvero 40 milioni più 5 di bonus. Sembrava tutto fatto, poi la rivolta della piazza e il “no” dei Friedkin avevano bloccato tutto. L’Inter ha aspettato qualche giorno per capire se i problemi di Fair Play Finanziario della Roma avrebbero portato a nuovi cambi di rotta e, dopo aver valutato pure pro e contro dell’investimento sul promettente Djaoui Cisse del Rennes - che i francesi non volevano vendere, se non a cifre considerate a Milano troppo rischiose (oltre i 35 milioni) -, ha scelto di cambiare rotta, non però ruolo, fisicità e nazionalità.

Trattativa lampo per Diouf — Quella per Diouf è stata una trattativa lampo, un blitz rapido ed efficace, agevolato anche dalla definitiva uscita di Asllani direzione Torino. Un’operazione maturata in 48 ore e tenuta sottotraccia per sfruttare l’impasse del Napoli, costretto a rivedere i suoi piani dopo il ko di Lukaku e impegnato in altre faccende. L’Inter ha così chiuso nel primo pomeriggio il suo quarto acquisto dell’estate, senza voler considerare il riscatto di Zalewski, ceduto poi qualche giorno fa all’Atalanta, e il rientro di Pio Esposito dal prestito allo Spezia. Dopo Sucic, Luis Henrique e Bonny, ecco dunque Diouf, mancino, 187 cm, reduce da un buon campionato con 34 presenze, 1 gol e soprattutto 4,5 palloni recuperati a partita. Il 16 agosto ha giocato da titolare alla prima giornata di campionato contro il Lione e chissà che non venga convocato da Chivu per l'esordio di lunedì contro il Torino. Diouf, infatti, oggi sarà a Milano per svolgere le visite mediche e firmare un contratto da circa 2 milioni a stagione fino al 2030. Cresciuto nel Rennes ed esploso nel Basilea nell’annata ’22-23, Diouf ha giocato in tutte le selezioni giovanili della Francia e ha vinto l’argento alle Olimpiadi di Parigi nel 2024. Il suo innesto conferma il trend intrapreso da Marotta, Ausilio e Baccin seguendo le linee guida della proprietà Oaktree: investimenti sì, ma su ragazzi giovani: Diouf, come scritto, ha 22 anni, Sucic e Bonny 21, Luis Henrique 23. Senza dimenticare i 20 anni di Pio.

Le strategie nerazzurre — A questo punto l'Inter completa il centrocampo - ci sono sette elementi con Zielinski ancora in bilico, anche se il polacco vorrebbe restare - e si prenderà alcuni giorni per valutare gli ultimi acquisti. In primis un difensore che possa dare subito una mano e soprattutto raccogliere un domani l'eredità di Acerbi e De Vrij; quindi eventualmente un quinto attaccante con caratteristiche da seconda punta-ala", si legge.