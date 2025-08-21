È fatta per Andy Diouf all'Inter, sarà lui il nuovo rinforzo per il centrocampo di Cristian Chivu: tutti i dettagli dell'operazione

È fatta per Andy Diouf all'Inter, sarà lui il nuovo rinforzo per il centrocampo di Cristian Chivu. 'Here we go' di Fabrizio Romano, che ha annunciato tutti i dettagli dell'operazione chiusa con il Lens proprio in giornata.