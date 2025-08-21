È fatta per Andy Diouf all'Inter, sarà lui il nuovo rinforzo per il centrocampo di Cristian Chivu. 'Here we go' di Fabrizio Romano, che ha annunciato tutti i dettagli dell'operazione chiusa con il Lens proprio in giornata.
Romano – Diouf all’Inter, ‘here we go’: formula, cifre e tutti i dettagli dell’operazione
Contratto fino al 2030 per Diouf, che arriva dal Lens per 25 milioni di euro bonus compresi. 20 milioni sono garantiti, con bonus fino a un massimo di 5 milioni appunto. Il giocatore viaggerà già questa settimana per le visite mediche, tra domani e sabato secondo FCIN1908.it.
