Andy Diouf è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista francese, classe 2003, arriva dal Lens dopo un blitz che ha visto i nerazzurri superare la concorrenza del Napoli e di altri club europei. Un’operazione voluta fortemente dalla dirigenza interista, con Beppe Marotta e Piero Ausilio in prima linea, ma resa possibile anche da una figura che in passato ha già avuto un ruolo di rilievo nella dirigenza nerazzurra: Massimiliano Mirabelli. Lo scrive il Corriere della Sera.