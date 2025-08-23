Andy Diouf è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista francese, classe 2003, arriva dal Lens dopo un blitz che ha visto i nerazzurri superare la concorrenza del Napoli e di altri club europei. Un’operazione voluta fortemente dalla dirigenza interista, con Beppe Marotta e Piero Ausilio in prima linea, ma resa possibile anche da una figura che in passato ha già avuto un ruolo di rilievo nella dirigenza nerazzurra: Massimiliano Mirabelli. Lo scrive il Corriere della Sera.
calciomercato
CorSera – Diouf all’Inter grazie a Massimiliano Mirabelli. Ecco perché è stato decisivo
L’ex capo osservatore dell’Inter, poi direttore sportivo del Milan nell’era di Yonghong Li, oggi lavora come ds del Padova. Proprio questa posizione gli ha consentito di giocare un ruolo determinante nella trattativa, visto che il club veneto condivide la proprietà con il Lens, nelle mani dell’imprenditore Joseph Oughourlian. Mirabelli, di fatto, è diventato il punto di riferimento tecnico anche per la società francese, favorendo così i contatti con la dirigenza interista.
La sua mediazione è stata decisiva per il sorpasso sul Napoli, che sembrava in vantaggio nelle scorse settimane. Alla fine, però, l’Inter ha saputo sfruttare i rapporti costruiti nel tempo e la volontà del giocatore di vestire la maglia nerazzurra.
