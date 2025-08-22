"Chiunque in Europa abbia una necessità tecnica, la può soddisfare pescando nell’inesauribile e incredibile vivaio francese, dove c’è tutto ciò che serve: l’ha fatto la Roma con El Ayanoui, l’ha rifatto l’Inter con Andy Diouf, 22 anni, compagno di squadra del neogiallorosso con il quale, nel Lens, è stato spesso in concorrenza per un posto". Il quotidiano La Repubblica parla così dell'ultimo acquisto dell'Inter per il centrocampo.

A proposito delle caratterisiche del giocatore il quotidiano aggiunge: "Diouf ama invece essere sguinzagliato e l’Inter l’ha preso per quello, investendo 25 milioni: la rinuncia a Lookman e quindi al 3-4-2-1 (ma sarà definitiva?) ha comportato un cambio di strategia, per cui la società ha messo a disposizione di Chivu un’alternativa diversa ai tre di centrocampo, visto che il giocatore è una mezzala da inserimento ma può anche giocare più avanti".