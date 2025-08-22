Tutto sull'operazione chiusa nella giornata di ieri dall'Inter per rinforzare il centrocampo di Cristian Chivu: il focus su Andy Diouf

Alessandro Cosattini Redattore 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 08:01)

Tutto sull'operazione chiusa nella giornata di ieri dall'Inter per rinforzare il centrocampo di Cristian Chivu. I dettagli arrivano dalla Gazzetta dello Sport, che racconta il sorpasso avvenuto sul Napoli e non solo per Andy Diouf (qui le statistiche clamorose della sua passata stagione in Ligue 1).

Diouf, così l'Inter l'ha soffiato al Napoli — "Andy Diouf corre talmente veloce che, se non troverà ostacoli nei suoi primi scatti su e giù per Milano, già lunedì si accomoderà vicino a Cristian Chivu, sulla panchina alla prima di Serie A. Il tecnico romeno ha dato l’ok perché il centrocampista francese, classe 2003 di grandi speranze, si vestisse di nerazzurro, dopo che aveva quasi addosso una maglietta del Napoli. In fondo, il senso della giornata di ieri sta tutto lì, nella lotta in pedana tra arcinemiche per lo scudetto, con ultima stoccata interista.

Diouf, 22enne del Lens e argento olimpico in maglia Bleu, era stato identificato come rinforzo già da Antonio Conte, a caccia di una specie di jolly tuttofare, e la trattativa napoletana procedeva spedita. L’infortunio di Lukaku ha distratto l’attenzione, ma si aspettava giusto l’ultimo rialzo per chiudere e, invece, negli ultimi due giorni ecco la virata nerazzurra e l’accordo-lampo. Al club francese andranno 25 milioni, compresi 5 di bonus, mentre il giocatore firmerà oggi un quinquennale da 2 milioni a stagione. L’autografo dopo tutta la classica liturgia del caso: atterraggio mattutino, passaggio all’Humanitas di Rozzano, controvisita al Coni per idoneità e poi ultima fermata in sede. Gli allenamenti veri e propri inizieranno da domani ad Appiano Gentile, mentre si completerà tutta la trafila burocratica.

I piani nerazzurri — Il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Ausilio, d’accordo con lo staff tecnico, hanno sfogliato la margherita fino alla fine e sono arrivati così all’ultimo petalo francese. Nella short list rimasta, Diouf aveva tutte le caratteristiche richieste a un centrocampista di questa nuova era. Non un gestore di palloni, ma un acceleratore di particelle, uno con una gamba tale da poter cambiare il ritmo a tutto il reparto: non è un caso che il francese sia primo per numero di accelerazioni (35) nella classifica dei centrocampisti europei della scorsa stagione.

Prima di lui, i nerazzurri avevano cercato la stessa essenza in altri due connazionali. Innanzitutto Manu Koné, ben più costoso della stellina ormai ex Lens, che è stato un po’ sballottato dalla Roma e, dopo la marcia indietro dalla Capitale, rimarrà un rimpianto per i nerazzurri. Al contrario, per il 21enne Djaoui Cissé, altro esemplare di una generazione dorata di giovani francesi, il Rennes ha chiuso presto le conversazioni. A quel punto, si è materializzato il sorpasso al Napoli, spiazzato e un po’ risentito, sia con il Lens che con l’entourage del giocatore.

Nelle idee di Chivu — Centrocampista doveva essere subito e centrocampista è stato, perché lì Chivu aveva intravisto margini per migliorare la sua Inter in costruzione. Le settimane passate a pendere dalle labbra dell’Atalanta, mentre Ademola Lookman saliva sull’Aventino pur di trasferirsi a Milano, sono state sfinenti, ma comunque utili per l’Inter. L’allenatore ha verificato che dietro alla ThuLa c’è un piccolo tesoro, rappresentato da Bonny e Pio, mentre in mezzo al campo serviva sangue nuovo per sostenere un cambio filosofico. Sta nascendo una squadra verticale e Diouf pensa e corre proprio così, sempre in avanti. L’investimento, poi, è in linea con le linee guida di Oaktree, che gradisce spendere su cartellini giovani e magari rivendibili un giorno. Indipendentemente dalle possibilità di spesa in questa sessione, l’impatto è sostenibile: considerando lo stipendio al lordo di circa 3,8 milioni circa e i 4 di ammortamento per il cartellino, l’operazione peserà sul bilancio 2025-26 per un totale di 7,8 milioni.

Chi può partire ora — Certo, adesso nella cintura dell’Inter inizia a esserci un certo affollamento: per tre ruoli, sette centrocampisti di grana fina (Calha, Barella, Mkhitaryan, il neoarrivato Sucic, Frattesi e Zielinski). Se l’armeno scenderà di un gradino nelle gerarchie e l’azzurro ex Sassuolo lascerà l’Inter se e solo se il ricco Newcastle toccherà quota 40, è il polacco a rimanere in posizione più traballante: si aspettano offerte, che al momento mancano. Dopo Diouf, poi, i nerazzurri completeranno il banchetto con un difensore di piede sinistro, destinato a svecchiare il reparto: in questo caso l’ispezione dei dirigenti continua e il colpo potrebbe arrivare indipendentemente dall’uscita di Pavard. Anzi, non è più così scontato che il francese saluti la compagnia: c’è un nuovo connazionale, l’ennesimo, da far ambientare ad Appiano", si legge.