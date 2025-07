Perché il mercato in entrata si sblocchi, è necessario che quello in uscita decolli: ecco cos'ha detto un dirigente Inter al quotidiano

29 luglio 2025

L'Inter prepara l'affondo per Ademola Lookman e poi pianifica l'assalto a Giovanni Leoni, obiettivo in difesa: questo, però, solo quando avrà concretizzato alcune uscite ingombranti, cosa che finora non è riuscita. Spiega infatti Repubblica: "Mehdi Taremi, dopo settimane di paura in Iran a causa della guerra, ha chiesto un supplemento di vacanza all'Inter e nemmeno si allena con i compagni.

Ma quando il Botafogo ha bussato alla Pinetina per il suo cartellino, si è messo di traverso. Lo stesso ha fatto Asllani, che non ha corrisposto gli amorosi intenti del Betis, che per portarlo a Siviglia offriva una quindicina di milioni. Il timore, al quartier generale interista, è che — volendo restare in Italia — si presenti negli ultimi giorni di mercato con una proposta di prestito, non di cessione. Il mercato in uscita è inceppato anche in difesa. Yann Bisseck si è dimostrato choosy, come avrebbe detto Elsa Fornero, di fronte all'offerta inglese del West Ham.

E a trattenere Pavard a Milano è invece soprattutto quell'ingaggio da 6,41 milioni netti, che insieme ai 29 anni compiuti spaventa i possibili compratori. Insomma, non si muove nessuno. «Quando paghi buoni stipendi e corri per tutti i trofei, anche chi viene messo alla porta spera sempre di conquistare l'allenatore. È normale», spiega un dirigente interista. Ma non per questo accettabile: perché il mercato in entrata si sblocchi, è necessario che quello in uscita decolli".