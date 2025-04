Nei giorni scorsi Pio Esposito ha rinnovato con l’Inter fino al 2030: ieri lo ha visionato il Bologna in Mantova-Spezia

Nei giorni scorsi Pio Esposito ha rinnovato con l’Inter fino al 2030. L’attaccante, attualmente in prestito allo Spezia, è a quota 14 gol in Serie B e l’anno prossimo è atteso in Serie A. Al momento infatti il club nerazzurro è intenzionato a prestarlo secondo DAZN.