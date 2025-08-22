Il giornale parla del nuovo centrocampista nerazzurro e di un altro colpo in arrivo per rinforzare la retroguardia e fa due nomi

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 agosto - 13:00

"L’uomo giusto al prezzo giusto". Questa la definizione data da Libero sull'acquisto di Andy Diouf, il 22 enne centrocampista del Lens sbarcato stamane a Milano per visite e firma su un contratto di cinque anni con l'Inter. Mezzala di piede mancino che dà la conferma della decisione dell'Inter di investire su un giovane e non su Lookman che non è rivendibile mentre il giovane francese fa parte delle Nazionali francesi e non ha ancora esordito in Nazionale maggiore. Un investimento in mezzo che è stato fatto come opportunità di mercato, spiega il quotidiano.

Questo acquisto mostra anche come si sia deciso di tornare, secondo Libero, al 3-5-2 d’ordinanza. "All’interno del vecchio modulo, però, il tecnico ha chiesto nuove caratteristiche. La capacità di accelerare palla al piede di Diouf permetterà di risalire il campo senza dover per forza passare dal palleggio di stampo inzaghista (nessun centrocampista ha avuto più accelerazioni, 35, nelle

prime 7 leghe la scorsa stagione). Non è il mediano di rottura di cui si parlava, nelle statistiche difensive non eccelle, ma è una mezzala di proiezione che serve a spostare Sucic al centro. Chivu vede il croato molto più regista “alla Brozovic” (ovviamente di lavoro da fare ce n’è) che non interno", scrive ancora il quotidiano.

Il colpo in difesa — "L’Inter sta ragionando anche su un colpo in difesa con la stessa linea guida: si fa solo se si apre l’opportunità di investimento. Potrebbe essere il caso di Upamecano, 26 anni, in lite con il Bayern Monaco per il mancato rinnovo del contratto in scadenza tra un anno? Guadagna circa 6 milioni netti, tanti ma non troppi soprattutto se il Bayern vorrà privarsene per evitare di perderlo a zero tra un anno (il Real Madrid si è già prenotato). Ci sarebbe anche Guehi, 25enne in scadenza nel 2026,mail Crystal Palace lo sta trattando con il Liverpool da mesi", conclude il quotidiano in edicola oggi.

(Fonte: Libero)