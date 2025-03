Perché le big di Premier sono defilate

Quindi, scrive Sky Sport, il club interessato a ingaggiare Jonathan David, che sarà libero da vincoli contrattuali a partire dal 30 giugno prossimo, dovrà sborsare la cifra complessiva di 34 milioni di euro. Un importo difficile da sostenere per i club inglesi, non per una questione di capacità finanziaria, ma per il modo in cui gestiscono i loro investimenti. Infatti, le società della Premier League sono abituate a investire somme ingenti tramite i fondi dedicati ai trasferimenti. Integrare un investimento del genere nella struttura finanziaria di un club della Premier è insolito, se non addirittura inedito, poiché i salari non sono soggetti alle stesse regole fiscali delle spese per i trasferimenti. Questa peculiarità rappresenta un ostacolo per le squadre inglesi nella trattativa.