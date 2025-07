Il caso del brasiliano tiene banco per la Fiorentina. Sulle tracce dell'esterno anche i nerazzurri in attesa di capire il futuro di Dumfries

In casa Fiorentina non c'è solo il futuro di Kean a preoccupare, ora c'è anche la grana Dodò che minaccia di voler lasciare Firenze dopo il ritardo nella trattativa per il rinnovo del contratto.

Come spiega il Corriere Fiorentina, "Situazione complicatissima, che al contrario di quanto accade con Kean parte da una volontà chiara del giocatore: andarsene. Ciò non significa che il finale della vicenda sia scritto, anche perché c'è un contratto fino al 2027 e la Fiorentina comunque non ha intenzione di ascoltare proposte inferiori ai 25 milioni. La storia ormai è nota, e parte dal malumore del brasiliano per il ritardo (a suo modo di vede-re) col quale la società si è fatta viva per proporgli rinnovo e adeguamento".

"Talmente irritato, da non aver nemmeno risposto ad un'offerta che si avvicinava parecchio alle sue richieste. Il suo agente si è quindi messo al lavoro per trovare acquirenti e nelle ultime ore, dopo le voci su Barcellona e Liverpool, sono arrivate un paio di chiamate dall'Italia. La Juventus, prima di tutto, alla ricerca di un esterno per il 3-4-2-1 di Tudor. E poi l'Inter, spaventata dalla clausola da 25 milioni presente nel contratto di Dumfries, che si sta guardando attorno per non farsi trovare impreparata. Certo, se la Juve decidesse di fare sul serio Dodò dovrebbe render conto della promessa fatta all'ex d.g. Joe Barone al quale, come rivelato dallo stesso brasiliano, garanti che non sarebbe mai andato in bianconero", aggiunge il quotidiano.