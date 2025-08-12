Gigio Donnarumma ha detto addio al PSG con questo lungo messaggio sui social dopo le parole di Luis Enrique di oggi. In Francia L’Equipe si sbilancia sul futuro del numero uno della Nazionale.
Gigio Donnarumma ha detto addio al PSG con questo lungo messaggio sui social: c'è già l'accordo col Man City
Donnarumma avrebbe infatti già raggiunto l’accordo con il Manchester City, dopo essersi confrontato con Pep Guardiola. Ora manca l’intesa sulle cifre tra PSG e City, ma il portiere e il club inglese sono già d’accordo.
