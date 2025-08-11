L’ipotesi di Gianluigi Donnarumma di restare al Paris Saint-Germain fino alla naturale scadenza del contratto sta diventando sempre meno praticabile. Per il portiere simbolo della scorsa stagione, protagonista assoluto tra i pali, restare fermo in panchina per un anno intero sarebbe una scelta difficile da sostenere, soprattutto in vista di un’annata che conduce al Mondiale.

"L’Inter ha capito da tempo i modi in cui il Psg tratta Donnarumma e, sotto traccia, sta facendo l’esatto contrario: lo sta trattando, in tutti i sensi, bene. Ma se il progetto originale prevedeva il ritorno a Milano di Gigio tra un anno, quando contemporaneamente scadrà il contratto di Sommer, andrà rivisto in caso di assalto di una delle due squadre di Manchester (più lo United, che vuole liberarsi di Onana, che il City, ancora in dubbio se fare a meno di Ederson)", sottolinea Libero.