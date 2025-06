In casa del Paris Saint-Germain tiene sempre banco il rinnovo del portiere italiano

A inizio stagione era sul banco degli imputati: tifosi e stampa francesi ne chiedevano la panchina, il PSG valutava alternative. Ma parata dopo parata, Gigio Donnarumma ha ribaltato il giudizio pubblico e ha blindato il suo posto da titolare, portando i parigini al trionfo europeo. Adesso si apre un'altra partita per il portiere, quella del rinnovo.

"Donnarumma piace a tutti, ma pochi possono permettersi ingaggio, 12 milioni, e cartellino, 40 milioni nonostante il contratto scada fra un anno. Chi potrebbe tentare il colpo è il Manchester City. Gigio non ha i piedi da trequartista che piacciono a Guardiola, ma potrebbe essere una sfida. Altrimenti c’è l’Italia. Il portiere azzurro era nelle mire di Giuntoli, che la Juve ha però sostituito. Piace all’Inter e ha un ottimo rapporto con Tare, che cerca di strappare 22 milioni al Chelsea per Maignan. Ma a meno di sconti — tanto da parte del Psg quanto del giocatore — è improbabile che possa tornare in serie A", si legge su Repubblica.