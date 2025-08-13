Come scrive il Corriere della Sera, "Neanche al Psg ovviamente conviene una stagione da separati in casa: lo perderebbe a zero fra un anno. Occorre quindi sedersi tutti attorno al tavolo, trovare un’intesa. Perché è chiaro che per Gigio ci sarà la fila, con la Premier in pole, ma di certo nessuno accetterà di sborsare i 40 milioni di euro che oggi chiedono i parigini. Le grandi manovre dei top club sono iniziate, Chelsea e United sono in pressing, ma il City nelle ultimissime ore sembra aver giocato d’anticipo: Guardiola è da sempre un fan. C’è però prima da piazzare Ederson, vicino al Galatasaray. Poi il City potrebbe formalizzare una proposta attorno ai 25-30 milioni. Improbabile un ritorno in Italia. Juve, Napoli e Inter ci sperano, ma difficilmente potrebbero competere con le ricchissime big inglesi. Attenzione poi al presidente del Real, Florentino Perez, che cerca un erede per il 33enne Courtois. Ma dopo il caso Mbappé, i rapporti fra Psg e Madrid sono però pessimi, quasi azzerati: sarà dura quindi imbastire una trattativa in pochi giorni".