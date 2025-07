Donnarumma, ora spunta l’ipotesi che potrebbe fare gola all’Inter

Nonostante ciò, Romano sottolinea che Donnarumma e il suo entourage non escludono la possibilità di restare a Parigi. Il contratto del portiere della Nazionale italiana scade soltanto a giugno 2026 e, al momento, non sono previsti movimenti immediati verso un trasferimento.

La strategia di Gigio potrebbe ricalcare quanto già vissuto con Keylor Navas: restare, accettare la sfida e difendere il proprio posto in campo. L’arrivo di Chevalier sarà quindi uno stimolo ulteriore per dimostrare il proprio valore, sia agli occhi della società che dei tifosi.

Ma soprattutto potrebbe essere un assist per l'Inter: nel 2026 Sommer va in scadenza. E la passione nerazzurra per Donnarumma non è un mistero. Affare a zero in vista?