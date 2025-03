Non è un mistero che Gianluigi Donnarumma sia un profilo valutato dall'Inter in vista del 2026, anno nel quale scadrà il contratto attuale del portiere ex Milan con il PSG.

"Il 2026 sfuma all’orizzonte, è un tempo lontano per l’Inter obbligata a vivere nel presente. In più, dal club nerazzurro fanno sapere che non è prioritaria un’aggiunta in porta: c’è molta fiducia su un felice e definitivo passaggio di consegne Martinez-Sommer e, più in generale, è in altre parti del campo che i dirigenti vogliono aggiungere sangue fresco. Eppure quelle parole pronunciate a caldo da Gigio Donnarumma giovedì sera, subito dopo aver preso due reti dalla Germania, hanno fatto fischiare le orecchie ad Appiano", spiega La Gazzetta dello Sport che poi presenta lo scenario del momento.