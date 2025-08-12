Il Paris Saint-Germain affronterà domani sera il Tottenham a Udine per la Supercoppa Europea, ma lo farà senza Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano, infatti, non è stato incluso nella lista dei convocati dal club francese. Tra i pali ci sarà il nuovo acquisto Lucas Chevalier, arrivato da qualche giorno e subito titolare in una sfida di grande prestigio.