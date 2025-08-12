Il Paris Saint-Germain affronterà domani sera il Tottenham a Udine per la Supercoppa Europea, ma lo farà senza Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano, infatti, non è stato incluso nella lista dei convocati dal club francese. Tra i pali ci sarà il nuovo acquisto Lucas Chevalier, arrivato da qualche giorno e subito titolare in una sfida di grande prestigio.
Il portiere non è stato incluso nella lista dei convocati dal club francese per la Supercoppa Europea
"Quindi Donnarumma non viaggerà con la squadra, diventando di fatto un separato in casa. Una rottura che era nell’aria, dopo il mancato accordo sul rinnovo del contratto (in scadenza nel 2026) e l’acquisto di un nuovo portiere. A questo punto Donnarumma ha due settimane di tempo per capire cosa fare: cessione immediata, con diversi club della Premier alla finestra, o partenza a parametro zero tra un anno (con l’Inter che sarebbe in prima fila).
