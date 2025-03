Diventano sempre più insistenti le voci di un interessamento dell'Inter nei confronti di Gianluigi Donnarumma. Il portiere è in scadenza nel 2026 con il PSG e al momento la trattativa per il rinnovo di contratto sembrano andare piuttosto a rilento. Uno stallo in cui si sarebbero inseriti i nerazzurri, che sperano di poter piazzare un colpo clamoroso di mercato. A tal proposito scrive Repubblica:

"Luis Enrique non ha mai fatto mistero di non considerarlo un intoccabile, a settembre lo aveva anche messo in discussione salvo arrendersi alla mediocrità di Safonov, il suo sostituto russo, per l’estate invece avrebbe puntato Chevalier del Lille. E forse nella testa di Gigio qualche pensiero sul mercato inizia a farsi strada".