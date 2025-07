Dopo aver piazzato qualche colpo 'giovane', l’Inter potrebbe sorprendere tutti scegliendo il vintage. Xhaka nel mirino

Gianni Pampinella Redattore 13 luglio 2025 (modifica il 13 luglio 2025 | 08:02)

Dopo aver piazzato qualche colpo 'giovane', l’Inter potrebbe sorprendere tutti scegliendo il vintage. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in. Viale della Liberazione si guarda con interesse a Granit Xhaka, regista del Bayer Leverkusen. Un colpo che sarebbe possibile solo in caso di partenza di Hakan Calhanoglu.

"In un eventuale dopo-Calha ora si pensa proprio a un innesto di garanzia, che mantenga alto il livello di esperienza e fame. Proprio Xhaka, a lungo corteggiato dal Milan e ora nel mirino della Signora, sembra caduto lì apposta. E se, alla fine, fosse proprio l’Inter a dare una maglia italiana a questo svizzero dal cuore kosovaro?".

"Compierà pure 33 anni a settembre, ma Xhaka sprigiona ancora la stessa forza motrice mostrata prima nell’Arsenal di Arteta e poi nel Leverkusen dei miracoli di Xabi Alonso: come hanno dimostrato nel tempo sia Mkhitaryan che Acerbi, l’età all’Inter può diventare solo un numero. Insomma, qui il curriculum è tale da non fare rimpiangere eventualmente un totem di questa epoca come Calha: ben prima di farsi venire la nostalgia del Bosforo, è stato Hakan la chiave di uno scudetto e di un paio di finali di Champions perse".

Il giocatore potrebbe lasciare la Germania per una cifra "umana, compresa tra 12 e 15 milioni, potrebbe essere portato a Milano. E poi garantirebbe l’affidabilità di Hakan in mezzo al campo in un triennio, arco temporale per un possibile nuovo contratto".

(Gazzetta dello Sport)