Presentando la stagione dell’Inter, “in cui l’obiettivo sarà vincere, eliminando quel centimetro che ci ha impedito di farlo lo scorso anno”, il presidente nerazzurro Beppe Marotta è tornato a parlare della trattativa per portare alla Pinetina Ademola Lookman , attaccante dell’Atalanta. L'edizione online di Repubblica ha parlato anche delle cifre della proposta nerazzurra.

E, in particolare, Marotta si è soffermato sui tempi: “Questa sarà certamente la settimana decisiva. Abbiamo condiviso con l’allenatore la ricerca di calciatori duttili, che possano giocare con diversi schemi. Lookman è adatto a questo modello, anche se non è l'unico. Non nascondo che nel giro di due o tre giorni arriveremo ad una conclusione di un confronto con l'Atalanta. Se ci saranno le condizioni, attiveremo una negoziazione completa e forse arriveremo a una conclusione, altrimenti faremo una scelta differente".