L'Inter mira al doppio colpo in attacco. Non solo Rasmus Hojlund: i nerazzurri sono pronti a sferrare l'assalto anche a Bonny del Parma. Ecco il punto da Tuttosport:

"Per l’Inter l’ex punta atalantina rappresenterebbe una possibile svolta per l’attacco: a Milano arriverebbe un attaccante in grado di far gol oltre a Lautaro e Thuram. Il riferimento è alle difficoltà delle ultime due stagioni, dove l’argentino e il francese non hanno avuto valide alternative e nemmeno Taremi ha portato i frutti sperati, nonostante la sua esperienza internazionale in materia".