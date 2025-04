Aleksander Stankovic si è reso fin qui protagonista di una grande stagione con la maglia del Lucerna. È diventato padrone del centrocampo e colonna portante della quadra di Frick. Il club svizzero è molto contento delle prestazioni del giocatore, che ha segnato il terzo gol della sua stagione e ha raggiunto quota 5 tra gol e assist in 32 partite. Il Lucerna ha un diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro per Stankovic, ma l’Inter ha la recompra per mantenere il controllo del cartellino del giocatore. L'ultima parola spetta quindi al club nerazzurro come conferma il direttore sportivo del Lucerna, Remo Meyer.